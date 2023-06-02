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İYİ Partili Zorlu: Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Millet İttifakı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Zorlu ittifakın geleceğine ilişkin, "Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın değerlendirme süreci sürüyor" dedi

Son dakika: İYİ Parti'den Millet İttifakı hakkında yeni açıklama - Haberler
DHA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Millet İttifakı'ndaki geleceğine ilişkin, "Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre İYİ Parti Ankara Milletvekili de olan Kürşad Zorlu, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zorlu, yeni yasama yılının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Partisinin Millet İttifakı'ndaki geleceğine ilişkin konuşan Zorlu, "Siyasi partilerin kurumsal, stratejik kararları vardır; bir de operasyonel düzeyde diyebileceğimiz kararları ve süreçleri vardır. Değerli milletvekili arkadaşlarımız ve yetkilerimizden gelen açıklamalara bakarsak, onlar daha çok bu operasyonel düzey ile ilgili, teknik bir iş birliğinin ne aşamaya geldiğini vurgulamaya yönelik altını çizdikleri hususlardır. Hatırlayacağınız üzere Millet İttifakı, Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte Sayın Genel Başkanımızın teklifiyle bir araya gelmişti. Büyükşehirlerde çok büyük başarılar elde etmiştir. Bu süreç devam etmektedir. Mahalle İdareler Seçimleri'nde, İYİ Parti ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bu güç, ittifakımızın ortaya koyduğu başarı devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamdaki birliktelik devam ediyor. Ama şunu ifade etmek istiyorum; seçim sonucunun ardından, Sayın Genel Başkanımız, Başkanlık Divanımız, Genel İdari Kurulu dün milletvekillerimizle bir araya geldi. En önemlisi; bir sürecin devamı olarak 25 Haziran tarihinde büyük kongremizi topluyoruz. Bu tür stratejik noktadaki nihai karar için Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarını hep birlikte takip etmemizi faydalı olacağını milletimize paylaşmak istiyorum" dedi.

"BİRAZ FARKLI ŞEYLER"

Zorlu, 'Millet İttifakı devam ediyor diyebilir miyiz?' sorusuna ise "Seçim iş birliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan yerel seçimlerle taçlanan o başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunların hepsini sizlerle paylaşırız" diyerek yanıt verdi.

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