İYİ Parti eski il başkanına cinayetten ceza

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 17 Temmuz 2024 tarihinde bir tavuk çiftliğinde meydana gelen olayda, İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz (58), tartıştığı ve aralarında husumetten bulunan Eyüp İshakoğlu’nu (33) tabanca ile öldürmüştü.

Ferdi Durdu'nun haberine göre cinayet ile ilgili davanın görülmesine Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya, öldürülen Eyüp İshakoğlu'nun eşi Begüm İshakoğlu ve ağabeyi Emrah Sevimli ile avukatları İzzet Ünsalan katıldı. Tutuklu sanık Hakan Yılmaz bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden duruşmaya bağlanırken, avukatı Muhammet Afşin Arıkan ve Avukat Kaan Saler ise salonda hazır bulundu.

Öldürülen Eyüp İshakoğlu’nun eşi Begüm İshakoğlu mahkemede, “Eşimin zorla çiftliğe girdiğini söylüyor. Zorla diye bir şey yok. Bir süre ortak iş yaptılar. Bize yüklü miktarda kefil oldu. Ortak olduğu için para ona yatıyordu. O da bizim hesaplara yatırıyordu. Sanığın iddialarını kabul etmiyorum. Eşim sanık için ‘Bu adam benden ne istiyor?’ diyordu” ifadelerini kullandı.