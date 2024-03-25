İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'e Habertürk'e konuştu

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, İzmir'le ilgili projelerini Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a anlattı.

Özlale'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk günden daha enerji birisiyim. Çok fazla istiyorum seçilmeyi. Projelerimizi hazırladık. 20 Eylül'den fazla enerjimizin, motivasyonumun daha artacağını biliyordum. Karşınızda 6 ay önceye göre çok daha dinamik, motive olmuş bir aday var. İzmir'de en az 1000-1500 tanıdığım insan var. Her mahallede gidecek dostum, arkadaşım, akrabam var. Bu seçim çalışması benim için çok keyifli geçti. Kemalpaşa, Armatlu Hayvan Bakımevi'nde hayvan katliamı yaşandı. Orada protesto vardı. Oraya gittik bugün. Belediyelerin binde 3 kaynağını buraya aktarması lazım. Yıllardan beri belediyeler aktarmaları gereken kaynağı buraya aktarmamışlar. Şu anki yönetmelik aslında güzel ama o yönetmeliği uygulamamışlar. Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan bir tanesidir bu aslında.

REKLAM "İZMİR DEMOKRASİNİN KALESİDİR" Siyaset dediğiniz şey aslında yerel seçimmiş, ben bunu anladım. Genel seçimlerde seçim tecrübesi elde ettiğimi düşünmüştüm, hiç elde etmemişim. Aslında İzmir ve Türkiye 6 gün sonra o şehri yönetecek olan kişiyi seçiyor, partiyi değil. 30 ilçede projenizi anlatmanız, insanları ikna etmeniz gerekiyor. Genel seçimlerde daha kolay olabilir ama yerel seçimlerde şehri yönetmeye aday kişisiniz. İzmir'de benim en büyük temennim, kişiye bakmaları. İzmir'de CHP'nin, solun kalesi olduğu aslında yapışan bir şey. İzmir merkezin, demokrasinin kalesidir. İkna edilmeyi bekler. Herhangi bir partinin kalesi olamayacak kadar kadim kültüre sahiptir İzmir. Yüzbinlerce seçmene gerçekten dokundum. Onların hepsine şunu anlatıyorum; bakın 5 seneliğine sizi yönetecek kişiyi seçiyorsunuz, karşınızda ben varım. İzmir'in köklü okullarında okudum. ODTÜ'yü bitirdim. Yurt dışında doktora için burs kazandım. 38 yaşında profesör oldum.

"BANA OY VERMEYECEKLERİ İKNA EDİYORUM" İzmirliler 'aferin okumuş çocukmuşsun' diyorlar. İzmir'i çok iyi biliyorum. Kendi mahallemden başlayarak bütün ilçelerde çözümleri anlattım. En fazla gençlerin hoşuna gitti. 25 yıl boyunca Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde binlerce öğrenciye ders anlattım. Gençlerle o kadar iyi bağlantı kuruyoruz ki. En çok viral olan anılarım, Tire'deki bir pazarda el sıkışıp, öpüşüyorsun. İri yarı Pala diye birisi elimi kırdı, kafayı bir koydu. Sonra şaşırdım 'Abi n'olur o bana lazım' dedim. Parti aidiyetimden dolayı 'sana oy vermeyeceğim' diyen var ama sonra onları oturup ikna ediyorum. Beğenmeyen daha karşıma çıkmadı. Kendimi beğendiriyorum, orada hiçbir sıkıntı olmuyor. Bendeki güleryüzü, enerjiyi görünce beğeniyorlar. AK Partili birisi geliyor 'Sizi çok beğeniyoruz keşke bizim adayımız olsaydınız' diyor. Bir başka CHP'li de öyle diyor. Ben de 'Ben sizin adayınızım, 5 yılı sizinle beraber yöneteceğiz İzmir'i' diyorum.

REKLAM "SEÇMEN KALABALIK GEZEN ADAYI SEVMİYOR" İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı 101 yıl önce kalkınmanın, sanayinin öncüsü bir şehirdi. İzmir'in sokağı, binası, insanı yaşlanıyor. Ölü toprağı serilmiş gibi. İzmir bunu hak etmiyor. İzmir müteşebbis ruhunun başkentidir. Bereketli toprakların limanla buluştuğu, en iyi ticaretin yapıldığı ve kalkınmanın başkentidir. 21. yüzyılda İzmir'i yeniden kalkınmanın, tasarımın, girişimciliğin başkenti haline getirmeliyiz diyorum. 40 bin kilometrenin üzerinde yol yaptım. Bunun önemli kısmını kendim yaptım. Bu da viral oldu. Birçok yere tek başıma gidiyorum. Benim her ilçede, her mahallede tanıdığım için çok rahat geçiyor. Yanımda fazla kalabalık olmuyor. Bu bazen yanlış da anlaşılıyor, sanki partim arkamda değilmiş gibi. Seçim müziklerini sabah ve akşamları çaldırmak istemiyorum. Yanımda fazla kalabalık dolaştırmak istemiyorum. Bir tane genç danışmanım var. Partililer de geliyor sağolsun. Artık bizim bu konuda çağ atlamamız lazım. Kalabalık bir şekilde çarşıya girdiğinizde insanlar sizi güçlü zannetmiyor artık. Artık Türkiye'deki seçmen şuna hazır; bize böyle kalabalıklarla gelmeyin. Oturun, bir samimiyetinizi görelim.

"HER İKİ PARTİDEN DE OY ALIYORUM" Hem CHP'den hem AK Parti'den oy alıyorum. Geçen hafta Bornova Çamdibi'ndeydim. Koyu AK Partililer vardı. Kendimi anlattım. Hamza Bey'le iki defa, Cemil Bey'le bir defa karşılaştık. Çok sıcak geçti. Gençler 3 adayı bir panelde ağırlamak istedi. Ben hemen kabul ettim. Eskiden böyleydi. Sonrasında bu güzellikleri unuttuk. 80-90'lı yıllarda böyle gelenekler vardı. Ben davet ettim. Cemil Bey gelmedi. Hamza Bey 'Cemil Bey gelirse gelirim' dedi. Bir türlü biz 3 aday çok istememe rağmen bir araya gelemedik. Çok güzel örnek olurduk. İlk muhalefet partisi İzmir'de kurulmuştur. Sonra Adalet Partisi. Orası bir liman kenti. İnsanlar yüzyıllar boyunca ürünleri satmış. Farklı kültürler birbiriyle çarpışmış. İzmir gerçekten hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar köklü bir kültüre sahip.

REKLAM "AK PARTİ'DEN DAHA FAZLA OY ALACAĞIM" Benim gerçekten sinirlerim alınmıştır. Babam bana 'çok rahatsın oğlum' derdi. Kendisini koruyamayan insanlara, canlılara bir şey olduğu zaman içimden başka bir şey çıkıyor. Çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvana zulüm olunca içimden başka bir şey çıkıyor. Göreceksiniz AK Partililerden fazla oy alacağım. Herhangi partimin oyunu bölmüyorum ben. CHP'den oy aldığım kadar MHP'den, TİP'ten de oy alıyorum. Nasıl bir İzmir hayal ettiğimi herhangi bir ideolojiden bağımsız sunuyorum. Hamza Bey'le bir yerde karşılaştık. İyi çalışmalar diledim. Balıkesirliler Derneği'nin kahvaltısındaydık. Yanyana oturduk. Dernek üyeleri ile sohbet ettik, sonra ikimiz de konuşma yaptık. O münasebetle orada oturduk. Yaklaşık 1 saat sürdü.

"BAŞKAN OLDUĞUMDA ROZETİMİ ÇIKARACAĞIM" Hiçbir partiyi rencide edici hiçbir şey söylemeyeceğim demiştim. Sadece projeleri anlattım ben. Aynı zamanda İzmir milletvekiliyim ben. Bugün Kemalpaşa'ya hayvansever olarak gittim. Her yerde parti rozetimi takıyorum. Bir de Kınık'ta pazaryerinde Hamza Bey'le karşılaştık. Cemil Bey'le Karaburun'da karşılaştık. Sonuçta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda partimizin sözcüsüyüm. Orada da milletvekili arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bizi insanlar bu yüzden seçti. Büyükşehir belediye başkanı olduğumda rozeti çıkartır, bütün partililere eşit mesafede olurum. O şehir bana İzmir'i yönetme yetkisi verdi. Cemil Bey'le Karaburun'da karşılaştık. Orada kadınların ürünlerini sergilediği yere CHP girdi. Onların çıkmasını bekledik. Ben de 'CHP buradan ne kadar alışveriş yaptı' dedim. '100 liralık' dediler. Ben de '500 liralık alışveriş yapacağım' dedim. Hep birlikte gülüştük.

REKLAM "İZMİRLİLER PROJE YAPAN ADAYA BAKIYOR" İzmir'i biraz bu gerginlikten, ideolojik bağnazlıktan kurtarmak istiyorum. Özgür Bey, 'CHP'ye verilmeyen her oy AK Parti'ye gidecek' dedi. Hiç öyle değil. Bence İzmirliler projeleriyle İzmir'i bir seviyeye çıkaracak olan belediye başkanını hak ediyorlar. Burada siz adayın profiline, neleri hedeflediğine bakarsınız. Cemil Bey'in aday gösterilmesi Karşıyaka'da tepkiye yol açmış gibi görülüyor. Çok iyi belediye başkanı olmadığını düşünüyorlar. Vaat ettiklerini gerçekleştiremediğini söylüyorlar. CHP İzmir adayını belirlemede tabanın sesine kulak vermediğini belirtiyorlar. CHP'den AK Parti'ye, AK Parti'den CHP'ye oy geçişi olmuyor. Her ikisi de bana geliyor. Ben oyları bölmüyorum. 'Bu sefer proje, liyakat, samimiyet, İzmirliliğiyle öne çıkan aday ver, bana oy verin' diyorum.

"SLOGANIM: BU KEZ İZMİR KAZANACAK" Her yaş için projelerim var. Çok güzel lansman yaptık. Kazanacağımı yüzde 100 düşünüyorum. Cumartesi günü kapanışı, büyüdüğüm yer ile bitirmek istiyorum; Hatay İnönü Caddesi'nde. Bir yere gidiyorum. Kitle toplanıyor. Nasıl bir belediye başkanı olacağımı söylüyorum. Seçimi İzmir İl Başkanlığı'nda takip edeceğim. Ekrem Bey, iş dünyası tecrübesi olan üst düzey yöneticiler atamıştı. Bunun iyi bir şey olduğunu söyledim. Siyasete girdiğim gün doğru bildiğim şey en duru, yalın bir dille insanlara aktarmakla görevliyim diye düşünmüştüm. Plan Bütçe Komisyonu'nun sözlerine dikkat çekilen milletvekillerinden birisiyim. Bence insanların özlediği siyaset dili bu. İnsanları siyaseten gerdik. Sokak gergin, insanlar umutsuz. Bundan çıkmak için pozitif bakış açısına, çok sesliliğe ihtiyacımız var. Benim sloganım 'Bu kez İzmir kazancak'. AK Parti Ankara'dan çok ciddi destek alıyor. Çok büyük bütçelerle çalışıyor. CHP yerel yönetimlerden bütçe alıyorlar. Kabaca benim seçim bütçem AK Parti ile CHP'nin yüzde 5'i kadar değil. Seçime başlarken kendi kendime söz vermiştim. İzmir'de hiçbir iş insanından destek almayacağım demiştim ve almadım. Çünkü belediye başkanı olduğumda o insanı görünce o kişiye yardım edebileceğimi hatırlarım diye bu yardımı istemedim.

"BAŞKAN OLDUĞUMDA YAPACAĞIM İLK İŞ" İlk yapmak istediğim şeylerden bir tanesi kadınların kendilerini daha güvende hissetmesi için sokak aydınlatmalarını daha iyi yapmamız lazım. ESO seferlerini artıracağız. Okulda yemek, devlet okulunda okuyan çocuklara bedava kahvaltı ve öğle yemeği. Cumhuriyetin kurucu değerlerinden biri olan eğitimde fırsat eşitliği sayesinde karşınızdayım. Bunu hatırlatmak için Eğitim Kartı'nı düzenledik. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar ders içerikleri bilgisayarınıza geliyor. Bu eğitim kartını Buca Gölet'te dağıttık. İzmir'in en önemli ilçelerinden bir tanesi Buca'dır. Sülalemde siyasetçi olan tek bir kişi var. Annemin kuzeni Işılay Saygın'dır. Bütün çocuklara 'seçimi kazanayım, kazanmayayım, yazın derslere hazırlanırken Ümit amcaları bir kart vermişti' bize desinler.

"GENÇLER HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK" Katma değerli üretim diyorlar gerisini getirmiyorlar. İzmir bulunmaz bir nimet. Alsancak limanı ve liman arkası projesini geliştirdim. Tasarım kasabasıyla birlikte ARGE ve inovasyon olacak. Basmane çukurunda girişimcilik ve inovasyon merkezi olacak. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak teknoloji enstitüsü olacak. Gençler hayallerini gerçekleştirmek için oraya gelecekler hayallerini gerçekleştirecekler. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri açısından en fazla nüfus Karşıyaka'dadır. Orada bir üniversite yok. Orada büyükşehir belediyesince teknoloji kampüsü açacağız. Trafik sorunu çok önemli. Dünyanın bütün gelişmiş kentlerinde toplu taşıma ile şehir merkezine gelirsiniz. Ağır vasıtaların şehire giriş çıkışları denetim altına alınması lazım. Alsancak limanından Alaybey Tersanesi'ne yürüyüş platformu var. Siz orayı yürüyerek veya bisikletle geçebiliyorsunuz. Körfez'in deniz trafiğini iyi kullanmak durumundayız. Yeraltı ve çok katlı otoparklarıyla yol kenarına park etmeyi çözebilirsiniz.