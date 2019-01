İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti’den istifa Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile ilgili olarak, "24 Haziran seçimlerinde seçilmişti, liste başıydı. Onu milletvekili yapan yöneticilerimiz doğru karar veriyor da bugün adaylar konusunda bir öngörüde bulunan Genel Merkezimiz bugün mü doğru karar vermiyor" dedi.



"ONU MİLLETVCEKİLİ YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ DOĞRU KARAR VERİYOR DA..."



İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın partisinden istifa etmesine ilişkin İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "24 Haziran seçimlerinden Manisamızdan hepimizin oylarıyla, her bir partilinin emeğiyle, Manisalı seçmenlerin çalışması ile İYİ Parti adına seçilmiş milletvekilimizin istifasını üzüntüyle öğrendik. İYİ Parti ne bugün ne yarın terör örgütü uzantıları olan hiçbir siyasi görünümdeki partiyle işbirliği yapmaz. Vekilim 24 Haziran seçimlerinde seçilmişti, liste başıydı. O gün Genel Başkanımız, şu an aynı görevde olan genel başkan yardımcılarımız ve genel merkez yöneticilerimizin istişareleri sonucunda liste 1'den milletvekili adayı olmuştur. Bugün de partimizin yöneticileri aynı, değişmedi. Onu milletvekili yapan yöneticilerimiz doğru karar veriyor da bugün adaylar konusunda bir öngörüde bulunan Genel Merkezimiz bugün mü doğru karar vermiyor" dedi.



"ANKARA'DA CHP İLE KONUDA GÖRÜŞME YAPMIŞTIR"



İYİ Parti'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarının henüz belirlenmediğini belirten Eryılmaz, "İYİ Parti'nin bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde açıklanmış şu saate kadar bir adayının ismi net değildir. Bu hafta sonuna kadar adaylarımızın açıklanmasını Genel Merkezimizden bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile Manisa'da istişareler sonucunda bir işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliğini ben İl Başkanlığı görevine atandığım dönemde partimiz adına Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı ile Milletvekilimiz Tamer Akkal yürütüyordu. Yine milletvekilimiz Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilleri ile işbirliği konusunda birçok görüşme yapmıştır. Hem adaylar konusunda hem de ilçe paylaşımları konusunda. Yine milletvekilimiz, AK Partili Selçuk Özdağ ile en az 5-6 defa görüşmüş, hatta bu görüşmelerini birçok toplantılarımızda ilçeler düzeyine kadar indirdiklerini, adaylar düzeyine kadar indirdiklerini ifade etmiştir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği ve diğer adaylar konusundaki görüşmeleri vekilimiz bizzat kendisi yapmıştır" ifadelerini kullandı.



"BUGÜNKÜ İSTİFA PARTİMİZE VE MİLLETVEKİLİMİZE YAKIŞMAMIŞTIR"



Akkal'ın teşkilatlar konusunda kendisine danışılmadığı yönündeki açıklamalarına cevap veren Eryılmaz, “Şimdi teşkilatlar bazında kendisine sorulmadığını öne sürerek, istifasını öngörmüş. Bugüne kadar atanan 16 ilçe başkanımız ya kurucu ilçe başkanımızdı ya da sayın vekilimizle istişareler sonucunda ortak karar verdiğimiz isimlerdir. Yani sayın vekilimizle bugüne kadar hep istişare halindeydik. Sayın vekilimiz genel merkezimiz adına yerel yönetimlerle, seçimlerle ilgili birçok yurt içi seçim gezisi gerçekleştirmiştir. Herhalde orada bizim kiminle ittifak yapıp, kiminle ittifak yapmayacağımızı partimiz adına en iyi bilenlerdendi. Milletvekili sıralamasına yazılırken güzel, istişare yapılırken iyi, yerel seçimlerdeki adayların belirlenmesi istişaresinde genel merkezimiz ve il başkanlığıyla görüşmeler devam ederken böyle bir istifa haberini üzülerek aldık. Altını çizerek söylüyorum. Bu istifa siyasi bir istifa değildir. Bu istifanın altında siyasi bir neden aramanız doğru değildir. Manisa’ya çıkınız ve bunu sorunuz. Sayın vekilim şöyle demiş; ‘Ahde vefa olmasa bir genel merkezde çalışmak zordur’ diye, ahde vefa olmasa milletvekilimiz de şu an milletvekili değildi. Bunun için adaylar konusunda da son 4 gündür vekilimizle buluşmaya çalışıyorduk istişare anlamında ancak buluşamadık. Bugün Manisa’da İYİ Parti adına seçimlerde oy vermiş, çalışmış çok sayıda arkadaşımızın gönlünde bir yara oluşmuştur. Bunun nedeni olarak bugünkü istifa partimize ve milletvekilimize yakışmamıştır. Birçok partilinin emeği vardır. Bu emek başka nedenlerden dolayı yazık edilmemeliydi. Bundan dolayı kendisinden İYİ Parti seçmeni bir özür bekliyor” diye konuştu.