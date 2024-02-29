İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekçi, Habertürk'e konuştu

İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekçi, Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

Tüfekçi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Samsun'da bütün partilerde çok kıymetli rakiplerimiz var. Saha bu sefer çok farklı. 10 ay kadar önce milletvekili seçimlerinde de sahadaydım. Orada tabiri caizse terimiz soğumadan sahaya indik. 10 ay öncesinden şimdiki durum açısından büyük fark var. Ekonomik şartlardan ötürü seçmende serzeniş var. Değişimi isteyen taraftalar. Onlara kuvvetli bir alternatif sunmuş durumdayız. Çok da güzel teveccüh ve dönüşümler var. Pazarlarda geziyoruz, kadınlarla, gençlerle konuşuyoruz. Su faturalarından çok ciddi şekilde yakarış var. Samsun Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. Her ay faturanın üstüne fatura biniyor. İnşallah su faturaları onlara nefes aldıracak duruma gelecek. Samsun gibi bir yerde 1000'in üzerinde istihdam alanı sağlayan üretici, sanayici bulunmuyor. Samsun sanayi ve tarım tarafında çok geride bırakıldı maalesef.

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"SAMSUN'U CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Türkiye'nin en verimli ovasına sahip bir şehirden bahsediyoruz. Verim o kadar düşmüş durumda ki, maalesef Çarşamba'nın ortasında enerji santrali kurulmuş durumda. Bafra'da entegre tesisimiz olmamasından dolayı istihdam hem tarım hem sanayi tarafında çok az. Genç göçünü engellemek için şehre mutlaka yatırımcı çekip, istihdamı arttırmak. Hem siyasetçi hem de iş kadını kimliğimizle Samsun'u cazibe merkezi haline getirip istihdamı arttırmak hedefimiz. Tarımsal kalkınmayı güçlendirecek çok güzel projelerimiz var. Özel hayatımda iş insanı olarak kendi networkumuzun sağlayacağı Samsun'a kazandıracağımız çok fazla yatırımcımız var.

"EMEKLİLERİMİZE BAYRAM İKRAMİYESİ VERECEĞİZ"

Samsun'da sosyal belediyecilik son 5 yılda büyükşehir tarafından neredeyse sıfır. Dolayısıyla bu noktada hem kadınlarda hem gençlerde ciddi yakarış ve serzeniş var. İlk 100 gün projelerimiz var. Samsun'da en kuvvetli sorunlardan bir tanesi trafik. Türkiye'de toplu taşımalarla ilgili belediyelerde çok ciddi sıkıntı var. 15 dakikalık mesafeler 40-45 dakikalara çıktı. Kademeli kavşaklardan hemen iki tanesine başlayacağız. Bizim Samsunumuzda 250 binden fazla emeklimiz var. Bütçe noktasında hep ehil insanlarla çalışıyoruz. Emeklilerimize ne verelim dedik. İlk bayramda 1500 TL bayram ikramiyesini devlet haricinde biz büyükşehir belediyesi olarak sağlayacağız. Üniversite öğrencilerimize kademeli artacak şekilde aylık 1000 TL öğrenci bursu vereceğiz. Samsun'da güvenlik riski teşkil eden maalesef 13 yaşa kadar düşmüş uyuşturucu söz konusu. Okul zabıtaları ekiplerimizi kuracağız. Sürekli rotasyon ve verilecek eğitimlerle çocuklarımızla kötü emelliler arasında bariyer koyacağız.

"AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR KENT OLUŞTURACAĞIZ"

Merkez ilçemizde çok ciddi şekilde depreme dayanıksız yapı stokumuz var. İlkadım ilçemizde başlatmak istediğimiz kentsel dönüşüm var. Samsun'da şu anda en düşük kiralar 8 bin lira civarında. Yapacağımız kentsel dönüşüm ada ada, parsel parsel ve planlı şekilde olacak. Yapı stokuyla belediyenin elinde olan, TOKİ'den bize geçmiş belli yerlerde deprem rezerv alanları oluşturacağız. Buralarda ikameti sağlayarak kentsel dönüşümü başlatacağız. Afete karşı dirençli bir kenti oluşturacağız. Şu anda acil 20 bin haneden söz ediyoruz.

"YAŞANILABİLİR BİR KENT İÇİN PROJEKSİYON YAPIYORUZ"

Samsun'un 20 ve 50 yılına bir projeksiyon çizmeniz gerekiyor. Bu şehri yaşanılabilir olması için bu projeksiyonu şimdiden çizmemiz lazım. Bizim şimdiden alternatif yolları, sosyal alanları, hastaneleri, okulları ve insanların nasıl ortamlarda yaşayacağına dair yerleşkeleri şimdiden planlıyor olmamız lazım. Ben 5 yıl olarak bakmıyorum, 20 ve sonrasında 50 yıl için planlama noktasından bakıyorum. Şehirde dikey bulvarları inşa edip yaşam alanlarını kurgulayacağız.