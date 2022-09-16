İYİLİK 10. BÖLÜM ÖZETİ

Damla şirkete adımını atar atmaz ilk fırsatta Murat’a yakınlaşmaya çalışır. Murat, Neslihan’la ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyince Damla yıkılır ve Murat’a Neslihan’ın sadece kendisinden intikam almak için onu zorla öptüğünü, gittikleri restoranın adresini ona Koray’ın verdiğini, Koray’la iş birliği içinde olan Neslihan’ın bunu sadece Damla’nın ikisini öpüşürken görmesi için yaptığın söyler ama Murat’ı ikna edemez. Bu sırada Neslihan, Murat’a yakın durarak onun güvenini kazanmaya çalışmaktadır ve bu yolla annesinin yargılandığı davanın düşmesini sağlayacak delilleri elde etmeyi amaçlamaktadır. Murat’ın şirketin elindeki en kıymetli arsasını sattığını öğrenen Neslihan Necatiyle iş birliği yapar. Neslihan’ın planı olduğunu anlatan Damla hemen Murat’ı durumdan haberdar eder. Neslihan’ın gerçek yüzünü sonunda Murat’a gösterebildiğini düşünen Damla’yı finalde büyük bir sürpriz beklemektedir.