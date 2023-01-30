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İzlanda soğuğu nedir? İzlanda kışı nedir, ne zaman olur ve nerelerde görülür?

Yeni yılın ilk ayının son günlerine girmemizle birlikte kar yağışına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den gelecek haberler beklenmeye başlamıştı. Konuya dair en çok araştırılan konulardan biri olan İzlanda kışı ile ilgili; tüm bilgileri bir araaya getirdik. İşte, detaylar...

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  • İzlanda soğuğu nedir? İzlanda kışı nedir, ne zaman olur ve nerelerde görülür?

    Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasıyla daha karşı karşıya gelmek üzere. Ocak ayının bitmesine kısa bir süre kala havaların iyice soğumasının ardından vatandaşlarımız; İzlanda kışı ve ne zaman kar yağacağına ilişkin aramalarını iyice artırdı. İşte, ayrıntılar...
  • İzlanda soğuğu nedir? İzlanda kışı nedir, ne zaman olur ve nerelerde görülür?

    İZLANDA KIŞI NEDİR, İZLANDA ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ NE DEMEK

    İzlanda iki mevsim (yaz-kış) yaşayan ülkelerden biridir… İzlanda’da genellikle kış aylarında sık sık kar yağışı görülür. Bu sebeple de soğuk havaları tarif etmek için ‘İzlanda kışı’ ifadesi kullanılıyor.

    İzlanda’nın bulunduğu enlem dairesine karşı iklimi çok soğuk değildir. Ülkedeki rekor düşük sıcaklık -39 derece olarak ölçülmüşken 2009 yılında ise rekor yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçülmüştür. 
  • İzlanda soğuğu nedir? İzlanda kışı nedir, ne zaman olur ve nerelerde görülür?

    Gulf Stream akıntısının etkisinde kalan adada yazlar nemli ve serindir. Kışlar ise oldukça yumuşaktır. Isı ortalaması başkent Reykjavik çevresinde kışın -1 C°, yazın ise +11 C°'dir. Fakat kuzey bölgeleri daha soğuk olup sıcaklık ortalaması kışın -8 °C civarındadır. Kuzey kesiminde Haziran ayında güneş 18 gün süre ile hiç batmadan ufuk hattı üzerinde durur.

    Yağış ortalaması ise başkent dolaylarında 865 mm, güneydoğuda ise 1.710 mm’dir.
  • İzlanda soğuğu nedir? İzlanda kışı nedir, ne zaman olur ve nerelerde görülür?

    İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti. 
  • İzlanda soğuğu nedir? İzlanda kışı nedir, ne zaman olur ve nerelerde görülür?

    TÜRKİYE KAR YAĞIŞLARINI KARŞILAMAK ÜZERE

    Türkiye soğuk havaya artık daha yakın, kış koşulları oluşmaya başladı. Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim ortalamalarının üstünde (bazı merkezlerde 8-10°C üstünde!) seyrediyordu fakat artık Türkiye kar yağışlarını ve şiddetli yağmurları karşılamak üzere.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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