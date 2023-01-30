İZLANDA KIŞI NEDİR, İZLANDA ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ NE DEMEK



İzlanda iki mevsim (yaz-kış) yaşayan ülkelerden biridir… İzlanda’da genellikle kış aylarında sık sık kar yağışı görülür. Bu sebeple de soğuk havaları tarif etmek için ‘İzlanda kışı’ ifadesi kullanılıyor.



İzlanda’nın bulunduğu enlem dairesine karşı iklimi çok soğuk değildir. Ülkedeki rekor düşük sıcaklık -39 derece olarak ölçülmüşken 2009 yılında ise rekor yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçülmüştür.