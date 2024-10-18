İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bilim kurgu filmleri
2024 yılında gösterime girmiş ve milyonlarca kişi tarafından izlenmiş, siz de tek başınıza veya arkadaşlarınızla izlerken bir an olsun ekrandan gözlerinizi ayıramayacağınız bilim kurgu filmlerini sizler için derledik.
Haftanın yorgunluğunu atmak ve keyifli bir vakit geçirmek için tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte 2024'ün en sevilen bilim kurgu yapımlarını sıraladık.
1. Deadpool ve Wolverine
Deedpool ve Wolverine efsanelerinden harika bir ortak yapım. İyileşme sürecinde olan Wolverine'in (Hugh Jackman) yolu boşboğaz Deadpool (Ryan Reynolds) ile kesişir. Ortak bir düşmanı yenmek için güçlerini birleştirirler.
IMDB Puanı: 7.8/10
2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
Serinin devam filmi olan bu seride, Paul Atreides (Timothée Chalamet), Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanların olduğu çöl gezegeninde göçebelerin Mesihi olur. Baharat insanları gezginlere, mistiklere ve hatta delilere dönüştürebilir. Peki evrenlerinin yeni hükümdarı olmak için Paul hangi bedeli ödeyecek?
IMDB Puanı: 8.5/10
3. Furiosa: Bir Mad Max Destanı
Film, savaşçı Furiosa'nın (Anya Taylor-Joy) 'Fury Road'da Mad Max ile bir araya gelmeden önceki başlangıç hikayesine odaklanıyor. Bu başlangıç hikayesinde, genç Furiosa kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus'un (Chris Hemsworth) liderliğindeki büyük Biker Horde’un eline düşer. Daha sonra ise Joe'ya (Tom Burke) transfer olur. Sadakati kimseye bağlı olmayan Furiosa, Waseland’de gizemli bir savaşçı ile değerli bir emtia olan petrolü kendi ellerine almak için ortaklık kurar.
IMDB Puanı: 7.5/10
4. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.
IMDB Puanı: 6.9/10
5. Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk
Kudretli Kong ve korkunç Godzilla, insan dünyasında gizlenen, hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır.
IMDB Puanı: 6.1/10
6. Alien: Romulus
Bir grup genç uzay kolonicisi, terk edilmiş bir uzay istasyonunun derinliklerini karıştırırken evrenin en korkunç yaşam formu ile karşı karşıya gelecektir.
IMDB Puanı: 7.3/10
7. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
Dünyanın sessizleştiği günü deneyimleyin. Sam (Lupita Nyong'o) isimli bir kadın, ultrasonik duyu yeteneğine sahip uzaylı baskının ilk aşamalarında New York'ta kapana kısılır. "Sessiz Bir Yer" serisinde üçüncü sırada olan film, ilk filmin yan hikâyesi (spin-off) olarak gelişiyor.
IMDB Puanı: 6.3/10
8. Atlas
Film, bir yapay zeka askerinin savaşı sona erdirmenin tek yolunun insanlığı sona erdirmek olduğuna karar verdiği kasvetli bir gelecekte geçiyor.
IMDB Puanı: 5.6/10
9. Transformers: Başlangıç
Film, hem Autobotların hem de Decepticon'ların evi olan Cybertron'da geçen bir başlangıç hikayesini konu alıyor. Film, izleyicileri birbirlerinin ezeli düşmanı olan Optimus Prime (Chris Hemsworth) ve Megatron'un (Brian Tyree Henry) bir zamanlar birbirlerine kardeş gibi bağlı oldukları ve Cybertron'un kaderini değiştirdikleri geçmişe götürüyor.
IMDB Puanı: 7.8/10
10. Borderlands
Dört kişiden oluşan bir hazine avcısı ekibi, yüksek uzaylı teknolojisine sahip bir kasayı bulmak için Pandora Gezegeni’ne doğru yola çıkar. Burada kendilerini yaban hayatı ve kasaya ulaşmak isteyen haydut ordusu ile amansız bir mücadele içinde bulacaklardır.
IMDB Puanı: 4.5/10
Fotoğraf Kaynak: IMDB