İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş: 05.12.2025 - 03:20 Güncelleme: 05.12.2025 - 03:20
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf: AA
