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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 78 göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 78 göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 78 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:52
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        İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Ekipler, Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan lastik botlardaki toplam 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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