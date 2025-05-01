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        İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi iddialarına yalanlama

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 01:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 01:12
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        İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi iddialarına yalanlama
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        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, salı günü adliye yemekhanesinde 780 kişinin yemek yediği belirtilerek, bir gün sonra 58 kişinin rahatsızlığı nedeniyle adliye tabipliğine başvurduğu ifade edildi.

        Bunlardan 35'inin adliye yemekhanesinde yemek yediği, 23'ünün ise adliye yemekhanesinde yemek yemediği belirtilen açıklamada, adliye tabipliğinden hastaneye sevk edilen 7 personelin tetkik ve tahlillerinde gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

        Doğrudan sağlık kuruluşlarına başvuran 11 personelde de gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Adliyemiz yemekhanesinin depoları, mutfağı ve servis salonları başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Konak İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince düzenli olarak değerlendirilmekte, günlük olarak alınan numuneler ile ilgili tüm analizler düzenli olarak yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde ve numune analiz çalışmalarında da şu ana kadar da herhangi bir olumsuz durum hiçbir surette tespit edilmemiştir. Bu kapsamda salı günü de mutfağımız ve çay ocaklarımız başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimlerinde gerekli değerlendirme ve numune çalışmaları ivedilikle ve titizlikle yapılmış olup gıda zehirlenmesine dair tespit söz konusu değildir."

        AA'nın haberine göre; açıklamada, sağlık kuruluşlarına başvuran personelden alınan örneklerde de norovirüs saptandığı belirtildi.

        Bu virüsün, kişilerin birbiriyle veya mikrop bulaşık yüzeylere teması ile bulaşmasının söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, "İzmir Adliyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm adliye çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik tedbiri etkili bir şekilde alıp titizlikle uygulamaktayız." ifadelerine yer verildi.

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