İzmir Avrupa Caz Günleri açılışı Burhan Öçal'dan

Vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal, Heiri Kanzig (bas) ve Alex Wilson (piyano) ile olan yeni projesi ‘Crossing Bosporus’ (Boğaziçi Geçişi), 5 mart Çarşamba saat 20:30’da İzmir’de Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, İKSEV’in düzenlediği Avrupa Caz Festivali açılış konseri gerçekleştirecek. Konserde Burhan Öçal'ın Türk ritimleri, Avrupa'nın melodik, şiirsel caz müziği ve Londra'nın kültürel eritme potasının güçlü, nabzı atan ritmiyle birleşecek. Konserin biletleri Biletix ve AASSM ana gişesinde satışa çıktı.