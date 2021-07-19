Bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

AA

İddiaya göre, Bayraklı Mahallesi İZBAN İstasyonu yakınındaki üst geçitte iki grup "omuz atma" nedeniyle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadir Özdemir, Azat Ö, Oğuzhan S. ve Emrah S, bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredekilerin yardımıyla ambulanslara taşındı.Yaralılardan Kadir Özdemir ve Azat Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Oğuzhan S. ile Emrah S. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Kadir Özdemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Azat Ö. ve Oğuzhan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay yerinden kaçtıkları öne sürülen E.Y, F.Y, Y.C.Y, U.Ç. ve D.B, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.