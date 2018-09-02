İzmir'de giden hemen herkesin yemeden dönmediği İzmir Bomba tatlısını evde de yapabilirsiniz. Malzeme listesi oldukça az ve tarifi de kolaydır. İç kreması için hazır fındık kreması alınması daha da pratikleştirir. İzmir bomba tatlısının hamurunu hızlıca yoğurup içlerini fındık kreması ile doldurup hemen servis edebilirsiniz. İşte nefis İzmir bomba tatlısı tarifi ve püf noktaları ile bomba tatlısı yapılışı...

İZMİR BOMBA TATLISI TARİFİ

MALZEMELERİ;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı sıvıyağ

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

İçi için;

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İZMİR BOMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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