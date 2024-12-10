Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir'de su tasarrufu için şeflik | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde su tasarrufu için şeflik kuruldu

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin de tehdit ettiği su kaynaklarının verimli kullanılması için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı çalışmaları kapsamında, "Su ve Enerji Yönetimi Şefliği" kurdu. Geliştirilen izleme sistemi ile kurum bünyesinde su tüketimini takip altına alarak, verimli ve ihtiyaca odaklanan tüketimi amaçlayan belediye, 2025 yılı için yüzde 30 tasarruf hedefi belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Büyükşehir'de su tasarrufu için şeflik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZENERJİ A.Ş. hızla azalan su kaynaklarını korumak için önemli bir çalışma başlattı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalarına hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürlüğü bünyesinde "Su ve Enerji Yönetimi Şefliği" kurdu.

        Ekipler, başta su tüketimi olmak üzere elektrik, doğalgaz ve akaryakıt tüketimlerini kayıt altına alarak, bu tüketimlerin analizini çıkarmaya başladı. Böylece fazla tüketime sahip olan alanlarda iyileştirme çalışmaları yürütülerek, kurumsal su ayak izi ile karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

        REKLAM

        BÜYÜKŞEHİR'İN SU TÜKETİMİ 6 MİLYON METREKÜP

        1966 kurumsal su abonesine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık yaklaşık 6 milyon metreküp su tükettiğini açıklayan İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, su tüketiminin yıllık gider bütçesindeki karşılığının da yaklaşık 300 milyon TL'yi bulduğuna dikkat çekti.

        Su tüketiminin yüzde 80'ini Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yüzde 4’ünü Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, yüzde 16’sını işletmeler ile idari binalar oluşturuyor. Su kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çekerek, tasarruf konusunda aldıkları önlemleri paylaşan Çağlın, iyileştirme çalışmalarının başlangıç için önemli ölçüde sonuç verdiğini anlattı.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İZLEME SİSTEMİ KURDUK"

        2025 yılı için su tüketiminde yüzde 30 oranında tasarruf sağlamayı hedeflediklerini de belirten Saadet Çağlın, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZENERJİ bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tüm tüketimlerin tek birimden izlenmesi sağlandı. Böylece mevcut durumu analiz ederek, yol haritamızı şekillendirdik. Tüm bu veri analizleri sonucunda amacımız, kurumsal su ayak izimizi ve karbon ayak izimizi hesaplayarak ulusal ve uluslararası platformlarda yayınladığımız sera gazı azaltım ve uyum hedeflerimize ulaşmak. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kalıcı ve sürdürülebilir bir izleme sistemi kurmak. Yüksek su tüketimi olan yerleri takibe aldık. Buralarda oluşan kayıp kaçak ve arızaların kısa sürede belirlenerek onarılması, kaçakların oluştuğu hatların yenilenmesi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağladık.”

        AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su tüketiminin yüzde 80’inin, kendi birimlerine ait olduğunu ifade etti. Kent genelinde yaklaşık 22 milyon metrekare bakım alanlarının bulunduğunu ve bunun büyük kısmının sulandığını vurgulayan Bal, şunları söyledi:

        "Bu yıl başlattığımız izleme çalışması sonucunda en yüksek su tüketimi olan sayaçları günlük izledik. Kayıp kaçak ve arızaları gidererek, onarılması gereken yerlere yapılan müdahaleler sayesinde, su sarfiyatını büyük oranda düşürdük. Yeşil alanlarımıza kazandırdığımız akıllı sulama sitemleri ile su tasarrufunu yüzde 30’lara kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın tüketim noktalarında gösterdiği hassasiyet, rakamlara da olumlu şekilde yansıdı. Bu yıl Eylül ayı ile geçen yıl Eylül ayı verileri karşılaştırıldığında, ortalama 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandığı görüldü."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #su tasarrufu
        #İzmir Büyükşehir Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Le Pen'in hedefi Macron
        Le Pen'in hedefi Macron
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar