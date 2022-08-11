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İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, maganda kurşunuyla yaralandı

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, sokakta oynadığı sırada pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Polis, magandalık yapan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, maganda kurşunuyla yaralandı
12 yaşındaki çocuk, maganda kurşunuyla yaralandı
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İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oyun oynadığı iddia edilen A.Ç.A'ya (12), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre; pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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