DHA'dan yanlış fotoğraf için özür

İzmir'in Çeşme ilçesinde Eğri Liman açıklarında mobil radar tarafından bir grup kaçak göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.

Lastik botu durduran ekip, 30 Suriye ve 14 Filistin uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı.

Ekipler, Dikili ilçesinin Güvercinlik Adası açıklarında da Afganistan uyruklu 48, Madra Çayı açıklarında ise Suriye uyruklu 36 kaçak göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında da kaçak göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Bottaki 34 Suriye, 9 Orta Afrika, 4 Mısır, 3 Filistin, 2 Nijerya ve 1 Somali uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.