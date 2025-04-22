İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki bir taksi durağında Y.Y. ile E.D. arasında taksi çağırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda hafif yaralanan E.D. ise ambulansta tedavi edildi.