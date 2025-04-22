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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

        İzmir Buca'da bir taksi durağında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 05:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 05:10
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        İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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        İzmir'in Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki bir taksi durağında Y.Y. ile E.D. arasında taksi çağırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda hafif yaralanan E.D. ise ambulansta tedavi edildi.

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        #İzmir
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