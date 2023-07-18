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        İzmir'de bir çocuğun öldüğü düğün salonu olayında müdür tutuklandı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan kır düğününde dekoratif amaçla yapılan bir duvarın yıkılması sonucu, 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin hayatını kaybettiği olayda mesul müdür tutuklandı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:49
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        9 yaşındaki Deniz'in ölümünde bir tutuklama
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        İzmir’in Torbalı ilçesinde, düğün salonundaki duvarın yıkılması sonucu 1 çocuğun ölmesi, 1 çocuğun da yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınanlardan mesul müdür tutuklanırken, işletme sahibi ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

        Olay, 16 Temmuz tarihinde Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir kır düğünü salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süs amaçlı yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı iki çocuğun üzerine devrilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, duvarın altında kalan çocuklardan 9 yaşındaki Deniz Çelebi’nin hayatını kaybettiği, Eğmen Gürbüz’ün ise durumunun ağır olduğu belirlenmiş ve Gürbüz ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        MÜDÜR TUTUKLANDI

        Olayla ilgili işletmenin sahibi S.T. ile işletmenin müdürü D.S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşletme müdürü D.S.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken işletme sahibi S.T., yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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