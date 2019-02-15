İzmir'in Konak ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA'nın haberine göre, İzmir'in Konak ilçesinde Çimentepe Mahallesi'nde 27 Ekim 2018'de meydana gelen iğrenç olayda, komşusu Abdulbaki Kayapınar tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden 9 yaşındaki erkek çocuk, daha sonra çocuk izleme merkezinde verdiği beyanında olayı anlatmıştı. Gözaltına alınan Kayapınar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Kayapınar'ın "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. 3,5 ay sonra sanık Kayapınar hakim karşısına çıktı.

SAVCI, ESASA İLİŞKİN MÜTALAA VERDİ

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Abdulbaki Kayapınar (65) ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığa "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından ayrı ayrı hapis cezası verilmesi ve tutukluluk halinin devamı yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi.

İNDİRİM MADDESİ UYGULANMADI

Hakkındaki suçlamaları reddeden Kayapınar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 30, "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkla ilgili indirim maddesi uygulamayarak Kayapınar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.