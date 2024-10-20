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        Haberler Gündem İzmir'de çok katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        İzmir'de çok katlı binada yangın çıktı

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde çok katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:48 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:48
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        İzmir'de çok katlı binada yangın
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        Adalet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin A bloğunun 6. katındaki spor salonunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Spor salonundakiler, ekiplerce tahliye edildi.

        Alevlerin çevreye yayılmasını önleyen ekipler, yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

        Binada hasara neden olan yangının sebebi araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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