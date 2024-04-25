İzmir'de çöl tozu gece boyu etkili oldu

İzmir'de çöl tozu gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu. Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde gece görüş mesafesi azaldı.

AA'nın haberine göre; çöl tozunun, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında 1-2 gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.