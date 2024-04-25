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        Haberler Gündem Hava Durumu İzmir'de çöl tozu gece boyu etkili oldu

        İzmir'de çöl tozu gece boyu etkili oldu

        İzmir'de etkili olan çöl tozu, gece saatlerinde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 04:30 Güncelleme: 25.04.2024 - 04:30
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        İzmir'de çöl tozu gece boyu etkili oldu
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        İzmir'de çöl tozu gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

        Afrika üzerinden gelen çöl tozu, kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu. Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde gece görüş mesafesi azaldı.

        AA'nın haberine göre; çöl tozunun, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında 1-2 gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Çöl tozu
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