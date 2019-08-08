İzmir'de bu sabah terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, daha önce diğer illerde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen ekipler, İzmir'de terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerin bulunduğunu tespit etti.

DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

AA'daki habere göre Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.