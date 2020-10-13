DHA

Olay, saat 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K., dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Deniz polisinin botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret yağdıran Ş.K., ayakta tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.