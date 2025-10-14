Habertürk
        İzmir'de fabrikalar meslek lisesi öğrencileri için okula dönüştü

        İzmir'de fabrikalar meslek lisesi öğrencileri için okula dönüştü

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bir meslek lisesinde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, okul derslerini fabrikalarda oluşturulan alanlarda hem teorik hem de uygulamalı olarak görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 16:55 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:55
        İzmir'de fabrikalar meslek lisesi öğrencileri için okula dönüştü
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresinin girişimiyle, mesleki eğitimin geliştirilmesi, çıraklık sisteminin güçlendirilmesi ve gençlerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayan "Mesleki Eğitim Birimleri" projesi hayata geçirildi.

        Geçen yıl başlatılan proje kapsamında belirlenen öğrenciler için sınıflar fabrikaya taşındı. Bu yıl ikisi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (ALOSBİ) bulunan üç fabrikada 51 öğrenci için sınıf açıldı.

        Okulun öğretmenleri haftanın belirli günlerinde matematik ve edebiyat gibi dersler için fabrikalara giderken, fabrika bünyesindeki mühendis ve uzmanlar da öğrencilere sektörle ilgili eğitimler veriyor.

        DİPLOMAYLA BİRLİKTE KALFALIK VE USTALIK BELGELERİ DE ALIYORLAR

        Okul Müdürü Melike Cantopcu, öğrencilerin fabrika ortamında meslek derslerinin yanı sıra iş disiplini, iş güvenliği, meslek etiği ve takım çalışması konusunda da deneyim kazandığını söyledi.

        Projenin çok verimli geçtiğini anlatan Cantopcu, şunları kaydetti: "Öğrencilerimiz burada işbaşı eğitimlerini gördüler. Fabrika ortamını, kültürünü tanımış oldular. Okul ortamını fabrikaya taşıdık. Fabrikanın içinde okul açtık. Matematik, edebiyat, din kültürü, beden eğitimi gibi derslerimizi burada aldırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bünyemizdeki personellerimiz bu eğitimi veriyor. Meslek derslerini ise fabrikadaki mühendisler ve usta öğreticiler aracılığıyla alıyorlar. Öğrencilerimiz 3 senenin sonunda kalfalık belgesine sahip oluyorlar. 4. senede ustalık belgesini ve aynı zamanda okulumuzun diplomasını alıyorlar."

        "MESLEĞE KAZANDIRILMALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

        Mesleki eğitim biriminin açıldığı fabrikanın gelişim sistemleri şefi Suna Misliver Altaçlı da fabrika içinde sınıf kurulması projesinin öğrencilerin mesleğe kazandırılması için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        Öğrencilerin mesleki ve sosyal becerilerini geliştirmeye özen gösterdiklerini belirten Altaçlı, şöyle konuştu: "Burada iş gücünü gerçekleştirirken aslında birer gelecek yetiştirdiğimizin farkındayız. Bunun için mesleki yeterliliklerin dışında bu arkadaşlarımıza sosyal dersler de veriyoruz. Hitabet, öz güven konularında gelişmeleri için drama dersi veriyoruz. Burada bir psikolog arkadaşımızla çalışıyoruz. Kendisi gelip öz güven, öz saygı, öz farkındalık, akran zorbalığı, iş hayatındaki ast üst sınıf ilişkilerini kurma, kendi yetkinliklerini güçlendirme konularında yardımcı oluyor."

        Fabrikada eğitim gören 9. sınıf öğrencilerinden İbrahim Enes Karadağ ise hem okul hem iş hayatını birlikte görmenin önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

        Eğitimini tamamladıktan sonra fabrikada çalışmaya devam etmek istediğini belirten Karadağ, "Hem cebimize güzel bir harçlık geliyor hem güzel eğitimler alıyoruz. Elimizde mesleğimiz oluyor, küçük yaştan iş hayatına atılıyoruz. Okulumuza da devam ediyoruz" dedi.

        9. sınıf öğrencilerinden Gizem Erdil de fabrikada eğitim görmenin başta kendisini endişelendirdiğini ancak buradaki ortamı ve uygulamalı eğitimi görünce kendini okuldaymış gibi rahat hissettiğini ifade etti.

        Erdil, fabrikayı tanıyıp yeni arkadaşlar edinince çok mutlu olduğunu kaydederek, "Ben bir kız öğrenci olarak 'Nasıl çalışacağım?' diyordum. Ama burayı görünce, artık bir kız çocuğu olarak burada olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

