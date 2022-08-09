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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı
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İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi hastanenin önündeki ambulansı çaldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu ambulansı kaçıran kişi, yakalanarak emniyete götürüldü

Son dakika: İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı
İzmir'de garip olay! Hastane önünden ambulans çalındı
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İHA

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hastane önünden ambulans çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı.

HASTANE ÖNÜNDE PARK HALİNDEKİ AMBULANSI ÇALDI

Olay bugün Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis önünde park halinde bir ambulansın çalındığı ihbarı üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ADNAN MENDERES BULVARI TRAFİĞE KAPANDI

Ambulansın gittiği yönü belirleyen ekipler, ilçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durdurularak içerisindeki şüpheli H.D. yakalandı.

AMBULANSTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Gözaltına alınan H.D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan H.D. tarafından çalınan ambulansta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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