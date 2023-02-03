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İzmir'de HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer için gerekçeli karar

HDP İzmir İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ın öldürülmesi davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme heyeti, katil Onur Gencer'in pişmanlığa yönelen somut söz ve davranışının bulunmadığına vurgu yaparken, yeniden suç işlemekten kaçınmayacağı görüşü oluştuğuna yer verdi

İzmir'de HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer için gerekçeli karar
DHA

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren Onur Gencer'in 4 farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın pişmanlığa yönelen somut söz ve davranışının bulunmadığına vurgu yapan mahkeme heyeti, Gencer'in suç işleme eğilimi ve kişiliğine nazaran ilerde yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaatin oluşmadığı belirtildi.

Olay, 17 Haziran 2021'de, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Gencer, adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Katil Onur Gencer, 4 farklı su&ccedil;tan ağırlaştırılmış m&uuml;ebbet ve 9 yıl hapis cezasına &ccedil;arptırıldı / Fotoğraf: DHA
Katil Onur Gencer, 4 farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı / Fotoğraf: DHA

Onur Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir Adliyesi'nde görülen dava, çıkan olaylar nedeniyle Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salona alındı.

Geçen yıl aralık ayında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Gencer'e indirimsiz olarak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirdi. Gencer, 'mala zarar verme' suçundan 4 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan 2 yıl ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"PİŞMANLIĞA YÖNELİK SÖZ VE DAVRANIŞLARI YOK"

Mahkeme, Onur Gencer'e verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Kararda, sanığın önceden yaptığı hazırlık ve aldığı karar dahilinde önceden tanımadığı Deniz Poyraz'ı tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapıldı.

HDP İzmir İl Başkanlığı &ccedil;alışanı Deniz Poyraz &ouml;ld&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml; / Fotoğraf: DHA
HDP İzmir İl Başkanlığı çalışanı Deniz Poyraz öldürülmüştü / Fotoğraf: DHA

Sanığın diğer suçları işlemeye yönelen kararlı kişiliğinin olduğuna dikkat çekilen kararda, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamındaki ruhsatlı tabancayı suçların işlenmesinde kullanması dışında olay sırasında yanında yine aynı kanunda yasak niteliğindeki saldırı ve savunma amacıyla taşıdığı bıçağın olduğunun altı çizildi.

Gencer'in, HDP'nin kullanımında olan daireye tasarladığı öldürme fiilini gerçekleştirmek amacıyla silahla girdiği, girilen yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan katılan siyasi partiye ait olduğu belirtildi.

Sanığın suçta kullandığı tabanca ve fiziki müdahaleyle zarar verdiği eşyaların niteliği bir kısmını binadan aşağıya atarak bina dışında bulunan başka şahısların zarar görme tehlikesine neden olduğu belirtilirken, pişmanlığa yönelen somut söz ve davranışının bulunmadığına da vurgu yapıldı.

"İNDİRİM MADDELERİ UYGULANMADI"

Gencer'in, yargılama sürecinde gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarına dayalı suçların işleniş biçimi, suç işlemeye yönelen amaç ve kastının yoğunluk olarak fazlalığı ve kişiliği dikkate alındığında sübuta eren müsnet suçlar yönünden sanığın, tasarlayarak öldürme suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ve diğer suçları açısından üst hadden cezalandırıldığı belirtildi. İndirim maddelerinin de uygulanmadığı gerekçeli kararda yer aldı. Mahkeme heyeti Gencer hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'mala zarar verme' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçları yönünden belirlenen sonuç cezalarının miktarı, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu açısından ise pişmanlığa yönelmeyen tutum ve davranışlarından kaynaklı suç işleme eğilimi ve kişiliğine nazaran ilerde yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaatin oluşmadığının altını çizdi. Bu nedenlerle kararda, cezayı erteleme, çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının oluşmadığı kanaatine varıldığı da belirtildi.

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