İzmir'de hırsızlık operasyonu! Çaldıkları altınlar mutfaktan çıktı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin yaptığı nefes kesen operasyonda, hakkında 44 yıl 20 gün hapis cezası bulunan Y.Ç.(30), 2 ayrı dosyadan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 suç dosyası olan Y.A.(26), başta hırsızlık olmak üzere 58 suç kaydı olan N.Ç.(30) ve 5 suç kaydı bulunan A.Y.'yi (20) yakalanarak gözaltına aldı.

ÇALDIKLARI ALTINLAR MUTFAKTAN ÇIKTI

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede iki ayrı evden iki gün içerisinde yapılan hırsızlık ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin 3 kadın olduğu ve 'Salihli dilcileri' olarak bilinen bir gruptan oldukları belirlendi. Yapılan teknik takipte, şüphelilerin bir adrese girdiği tespit edildi. Eve yapılan baskında 4 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 100 Euro, 28 bin 500 TL, 1 gram altın, 1 altın set takımı, 3 on beş gramlık altın bilezik, 3 on gramlık altın bilezik, 1 tektaş yüzük çaldığı öğrenildi. Çalıntı altınların bir kısmı polisin mutfakta yaptıkları aramalar sırasında poşetin içerisine gizlenmiş olarak bulundu.