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İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
3 yaşındaki çocuk trafikte can verdi
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AA

Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a 35 ABC 677 plakalı bir kamyonet çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kamyonetin altında kalan Duymaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı.Savcının incelemesinin ardından Duymaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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