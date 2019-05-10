Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmir'de maskeli ve silahlı soygun

AA

Bornova ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi, bir marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

İzmir soygun

İzmir'in Bornova ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi bir marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibi Ozan Büyük'ü silahla etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki tekel ürünleri ve kasada bulunan bir miktar parayı ellerindeki torbaya doldurup kaçtı. 

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. AA'nın haberine göre; polis, iş yerinin yan sokağındaki bir otomobile binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

"CANIMDAN KIYMETLİ DEĞİL"

Ozan Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini kapatmaya hazırlandığını belirterek, "Yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi içeri girdi. Biri silahı sürekli kafama doğrulttu, biri raflardaki tekel ürünlerini aldı, diğeri de kasada bulunan parayı boşalttı. Hiç konuşmadılar, sadece 'boşalt' dediler. Gelenleri tanımıyorum. Silah doğrulttuğu için telaşlandım ve korktum. 'Silahı çek ne istiyorsan al' dedim. Canımdan kıymetli değil. Daha sonra çıktılar, sanırım yan sokakta bekleyen arabaya binip kaçtılar." diye konuştu.

Öte yandan soygun anı, iş yerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli ve silahlı dükkana giren şüphelilerin vitrindeki tekel ürünleri ve kasadaki parayı almaları yer alıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanlığın'dan oyunlu trafik kuralı anlatımı
GÜNDEMİçişleri Bakanlığın'dan oyunlu trafik kuralı anlatımı
Manisa'da kayıp alzaymır hastası ölü bulundu
GÜNDEMÜç gündür aranıyordu
Trafikte baltayla tehditte bulunan şahıs gözaltına alındı
GÜNDEMTrafikte baltayla tehdide gözaltı
SON DAKİKA! İBB'den 'T.C.' açıklaması: Yasal işlemler başlatılacak
GÜNDEMİBB'den 'T.C.' açıklaması
Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
GÜNDEMMSB'de koordinasyon toplantısı
İngiliz turistin organları üç kişiye nakledilecek
GÜNDEMİngiliz turistin organları umut oldu
Edirne'de çalıntı araçla polisten kaçan şüpheli kaza yaptı: 1 yaralı
GÜNDEMPolisten kaçan araç çalıntı çıktı
Ekrem İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde yok hükmündedir
GÜNDEM"YSK'nın kararı benim zihnimde yok hükmündedir"
Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı
GÜNDEMDiyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı
Son dakika! Binali Yıldırım'dan açıklamalar
GÜNDEM"Oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X