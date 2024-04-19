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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de narko operasyon: Kargodan uyuşturucu madde çıktı! - Güncel haberler

        İzmir'e kargoyla gönderilen kutuda 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi

        İzmir'de bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:11
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        İzmir'de narko operasyon! Hepsi kargodan çıktı
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        İzmir'in Bornova ilçesinde bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisine üzerine çalışma başlattı.

        Bornova ilçesindeki bir kargo firmasını takibe alan ekipler, belirtilen iş yerinde önlem aldı. Bir şüphelinin otomobille gelip sentetik eczaların bulunduğu koliyi alması üzerine polis, zanlıyı yakaladı.

        Kolilerde 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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