Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeyken bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
0:00 / 0:00
İHA

Edinilen bilgiye göre kaza dün, İzmir-Aydın Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan Adem Çebi (43) idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 48 PR 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; araç içerisinde sıkışan sürücü, AKS 110 ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALARM| Kar, tipi, fırtına! 16 Şubat HAVA DURUMU: Uyarı üstüne uyarı geldi
GÜNDEMAlarm! Kar, tipi, fırtına...
İstanbul ve 5 ilde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 52 gözaltı
GÜNDEMİstanbul'da torbacı operasyonu: 52 gözaltı
Zeytinburnu'nda panik! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
GÜNDEMZeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı küle döndü
Kırıkkale'de zincirleme kazalar: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMKırıkkale'de zincirleme kazalar: Ölü ve yaralılar var
Kocaeli'de yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda kaldı
GÜNDEMKar TEM'i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 246 kişi yakalandı
GÜNDEMİstanbul'da aranan 246 kişi yakalandı
Balıkesir'de karda mahsur kalan araçlara kumanya dağıtıldı
GÜNDEMKarda mahsur kalan araçlara kumanya dağıtıldı
Kastamonu'da çıkan yangın evi küle çevirdi, itfaiye kar nedeniyle müdahale edemedi
GÜNDEMKöy yolu ulaşıma kapandı, yanan ev küle döndü
Konu anlatımı, soru bankası, online sınavlar 2021: LGS TYT YKS hazırlık videoları izleyin!
GÜNDEMSınavlara hazırlananlara dev destek!
Bodrum'da 4 bin yıllık kaya mezarları hilti ve matkaplarla talan edildi
GÜNDEM4 bin yıllık kaya mezarları matkaplarla talan edildi