İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı
Sürücü Onur Gül (27), Emek Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde giderken maskeli motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otobüse çarparak durdu. Mermilerin isabet ettiği Gül ile araçtaki yolcu S.Ş. (31) ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gül müdahaleye rağmen kurtarılamazken, S.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan silahlı saldırganı yakalamak çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.