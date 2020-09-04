DHA

Kaza, saat 00.45 sıralarında Şehit Fethi Bey Caddesi ile Akdeniz Caddesi kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şehit Fethi Bey Caddesi'nde seyir halinde olan Yunus timinde görevli polis memurları S.D. ile E.F.Ş.'nin bulunduğu 35 A 4881 plakalı motosiklet, Akdeniz Caddesi'nden gelen Afgan uyruklu Mirza Wakas (22) yönetimindeki 07 ACC 187 plakalı otomobille çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle iki polis memuru yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Wakas ile yolcu konumunda bulunan Hasan Karatuna (18) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlarin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru Alsancak Neccar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Mirza Wakas ve yanında yolcu konumunda bulunan Hasan Karatuna ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.