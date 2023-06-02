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İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su bastı. Çarşının birçok sokağında su birikintileri oluşurken, iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesinde sağanağa yakalanan ve motosikleti arızalanan motokurye Murat Güneyli, "Sipariş götürürken yağmura yakalandım. Motor stop etti, yolda kaldım. Motoru elimle götürerek ilerlemeye çalışıyorum. Belki motor biraz dinlenirse yeniden çalışır diye buraya sığındım. Siparişi nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum" dedi. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Çınarlı alt geçitte mahsur kalan 2 kişi, bir süre sonra İZSU ekipleri tarafından kurtarıldı. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    İzmir'deki kuvvetli yağışta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su bastı.  (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Çarşının birçok sokağında su birikintileri oluşurken, iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi. (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğraf: DHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:AA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:İHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:İHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:İHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:İHA)
  • İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı (Fotoğrag:İHA)

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