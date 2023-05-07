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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de silahla vurulan genç öldü
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Tartışma sonrası silahlı saldırıda vurulan genç öldü

İzmir'de, sokaktaki tartışma sonrası silahlı saldırıda yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de silahla vurulan genç öldü
İHA

İzmir'de, silahlı saldırıya uğrayan Erkan Karakaya (19), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 686/4 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişiyle arasında tartışma çıkan Erkan Karakaya, tartışma sonrası silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla vurularak ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakaya'nın cenazesi daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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