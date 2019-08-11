Pompalı tüfekle ateş ederek 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan şüpheli, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu cadde üzerinde karşılaşması sonucu sözlü tartışma çıktı.

Olay anı ise, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tehditler savurarak silahını ateşliyor. Bu sırada karşısında bulunan vatandaşlar "Yapma" diyerek engellemeye çalışıyor. Şüpheli vatandaşlara yaklaşınca iki grup arasında arbede yaşanıyor.