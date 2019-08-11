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İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir

Pompalı tüfekle ateş ederek 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan şüpheli, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu cadde üzerinde karşılaşması sonucu sözlü tartışma çıktı.


Tartışmanın büyüyünce meydana gelen silahlı kavgada, kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Olay anı ise, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tehditler savurarak silahını ateşliyor. Bu sırada karşısında bulunan vatandaşlar "Yapma" diyerek engellemeye çalışıyor. Şüpheli vatandaşlara yaklaşınca iki grup arasında arbede yaşanıyor. 

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