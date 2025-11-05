Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        İzmir'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 5 kilo 135 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:16 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak Narko Alan ekipleri, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

        Yapılan çalışmaların ardından önceki gün polis ekipleri tarafından eve yapılan operasyonda, 5 kilo 135 gram skunk ele geçirildi.

        Uyuşturucuyla ilgili B.İ. ve İ.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?