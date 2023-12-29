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        Haberler Gündem İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklama - Güncel haberler

        İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklama

        İzmir'de, polisin yılbaşı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüphelinin 34'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:39 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:39
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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklama
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        İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı, üretimi ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        5 gün içeresinde 64 operasyon gerçekleştiren ekipler, 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar- skank, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza ile 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca, 170 tabanca/ tüfek fişeği ele geçirildi.

        Öte yandan, gözaltına alınan 87 şüphelinin 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 26 şüpheli ise adli kontrol şartı ile 27'si ise uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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