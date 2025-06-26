İzmir'de yine orman yangını! İzmir'in Aliağa ilçesinde, çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabilmişti

Ajanslar Giriş: 26.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:45 facebook

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