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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de yine orman yangını! | Son dakika haberleri

        İzmir'de yine orman yangını!

        İzmir'in Aliağa ilçesinde, çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabilmişti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:45
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        İzmir'de yine orman yangını!
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        İzmir’in Aliağa ilçesinde Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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