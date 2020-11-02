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İzmir'de meydana gelen depremin kahramanları olan arama kurtarma ekipleri, dur durak bilmeden çalışıp can kurtarmaya devam ediyor. 60 saati aşkındır mesailerini sürdüren ekip personelleri yaptıkları açıklamada "Hayat kurtarınca yorgunluk da kalmıyor" açıklamasında bulundu.

Arama kurtarma faaliyetine katılan çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu gönüllüsü, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılabilmesi için zor şartlarda gece-gündüz çalışıyor. Gönüllü kahramanlar, kartonlar üzerinde yatarak uyuyup dinleniyor.

Merkez üssü Seferihisar olan 6,6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Uzun saatler boyunca enkazda arama kurtarma faaliyeti gösteren ekip personellerinin kısa mola zamanlarındaki yaşadıkları yorgunluk yüzlerinden okundu. Yüzleri, kıyafetleri ve botları toz içinde dinlenmeye çalışan ekip personelleri, enkazdan sağ kurtulanları gördükçe daha da çok çalışmak istediklerini söyledi.

3 yaşındaki minik Elif enkaz altından böyle kurtarılmıştı

"HAYAT KURTARINCA YORGUNLUK DA KALMIYOR"

Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışma yürüten 911 Arama Kurtarma Genel Başkanı Mustafa Gürsoy, enkaz altından sağ vatandaş çıkarttıkça, yorgunluk hissetmediklerini dile getirdi. Gürsoy, "Depremin hemen sonrasında buraya geldik. AFAD ve Sivil Savunma Birlik Müdürlüğünden kağıdımızı aldık ve enkazda çalışmaya başladık. Enkaz bölgesinde diğer ekiplerle birlikte koordineli çalışıyoruz. Orada gayet disiplinli bir çalışma yürütüyor, zamanla yarışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda saniyeler çok önemli olduğu için yorgunluk hissetmiyoruz. Yorgun olduğumuzu hissettiğimizde ekipleri değiştiriyoruz ancak yorgun olsak bile hala çalışmak istiyoruz. Ama mecburen yorulduğunu fark ettiğimiz arkadaşları dinlenmeye gönderiyoruz. Çünkü dinlenmeden çalışırsak bu da dikkat dağınıklığına sebep olur. Tecrübeyle, bilgiyle bir insanın hayatını kurtarmaya çalışmak, yeri geldiğinde kurtarmak, bize bir sevinç kaynağı oluyor. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz. Yorgunluk da kalmıyor" diye konuştu.

"DİNLENMEYE GİDİN' DENDİĞİNDE BÜTÜN EKİBİN YÜZÜ ASILIYOR"

Aynı enkazda görevli 911 Arama Kurtarma Operasyon Lideri Altun Karadağlı da dinlenmeye gidin dendiğinde yüzlerinin asıldığını söyledi. Karadağlı, "Bizler burada milletimiz için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Bir kişi sağ çıktığı zaman herkesin gözleri doluyor. Her canlı çıkan vatandaşımız olduğunda biz daha da güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Biz yorulduğumuzda, dinlenmeye gidin dendiğinde bütün ekibimizin yüzü asılıyor. Ama dinlenmek de gerekiyor tabi o enerjiyi yeniden toplayabilmek için" açıklamasında bulundu.

DEPREMİN YORGUN KAHRAMANI: HASSAS BURUN

Öte yandan depremin kahramanlarından olan bir hassas burunlu arama köpeği de, çalışmalarından ötürü yorgunluğa yenik düşerek gündüz saatlerinde uyuyakalmıştı. Arama köpeğinin bu fotoğrafı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılmıştı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

ONLAR GÖNÜLLÜ KAHRAMANLAR

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından birçok sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri, binaların çöktüğü Bayraklı ilçesine geldi. Arama kurtarma gönüllüleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle birlikte yıkılan binalarda, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için zamanla yarışa girdi. Gece- gündüz çalışan gönüllü kahramanlar verdikleri kısa molalarda, enkaz yakınındaki alanlarda kartonlar üzerinde yatarak uyumaya çalıştıkları yada dinlendikleri görüldü. 1 ya da 2 saatlik molaların ardından gönüllü kurtarıcıların enkaz altındakilere canlı ulaşabilmek amacıyla yeniden çalışmalara katılması vatandaşların takdirini aldı.

Depremde yıkılan Rızabey Apartmanında görev yapan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Başkanı Hüseyin Karadayı, 70 gönüllü ile arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Karadayı, kendileri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "3 gündür burada görev yapıyoruz. Aslında bir çok olanak var. İzmir otellerini evlerini açmış durumda. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Dayanışmacı ve paylaşmacı olduklarını gösterdiler. Biz buraya binaların altında kalanları kurtarmak için geldik. O yüzden 7-24 esası üzerinden burada çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gündüz demeden görev yapıyor. O yüzden bu olanakları değerlendirmek içimizden gelmiyor" dedi.

EN FAZLA 4 SAAT UYUYABİLİYORLAR

24 saate rotasyonlu çalıştıklarını aktaran Karadayı, "Bir kişi en fazla yaklaşık 4 saat uyuyabiliyor. Şu an burada bulunan koşullar arkadaşlarımızı ayakta tutuyor. Normal şartlarda bir insan günlerce bu şekilde çalışamaz. Ama burada canlar söz konusu olunca, o zaman gönüllülerimiz gözünü kırpmadan günlerce çalışabilir" diye konuştu.