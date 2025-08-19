Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberler: Beyin cerrahı evinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Beyin cerrahı evinde ölü bulundu!

        İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin cerrahı evinde ölü bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'de, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?