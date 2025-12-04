İzmir'de olay, dün gündüz saatlerinde Buca Otoban Batı Çıkışı ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye doğru gitti.

KAMERAYI AÇIP ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLEDİ

İHA'daki habere göre cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gördü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. E.A. adlı şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine sevk edildi.

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Alınan ifadesinde, şüpheli ile sevgilisi olduğu öğrenilen kadın arasında tartışma yaşandığı, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.