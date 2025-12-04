Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Ormanlık alanda kadına darp kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ormanlık alanda kadına darp kamerada!

        İzmir'de, ormanlık alanda bir kadının darp edildiği görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, sevgilisi olduğu öğrenilen kadınla tartışma yaşadığı ve kadının boğazını sıktığını ifade ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanlık alanda kadına darp kamerada!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'de olay, dün gündüz saatlerinde Buca Otoban Batı Çıkışı ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye doğru gitti.

        KAMERAYI AÇIP ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLEDİ

        İHA'daki habere göre cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gördü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu.

        GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

        Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. E.A. adlı şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine sevk edildi.

        İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Alınan ifadesinde, şüpheli ile sevgilisi olduğu öğrenilen kadın arasında tartışma yaşandığı, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!