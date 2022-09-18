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İzmir'in Buca ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı

İzmir'de mangaldan çıkan kıvılcımların yol açtığı iddia edilen yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı
Mobilya fabrikasındaki yangın korkuttu
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DHA

İddiaya göre terasında yakılan mangaldan savrulan kıvılcımların neden olduğu yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Seyhan Mahallesi 6302 Sokak'taki bir mobilya fabrikasında, iddiaya göre binanın terasında yapılan mangaldan zemine köz düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, fabrikadaki süngerleri ve keresteleri kısa sürede tutuşturdu.

İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından alevler, bitişikteki diğer atölye ve fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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