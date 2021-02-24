İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 130 kişi yakalandı

AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak (asker şahıs veya terör örgütünden işlem gören sivil şahıslarla ardışık, periyodik, kısa süreli aranmalar) ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olan, ayrıca bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi gibi başka deliller bulunduğu belirtilen 103'ü muvazzaf 148 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce İzmir merkezli 47 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 130 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığına, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Şüphelilerin 14'ünün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Şüpheliler arasında 1 albay, 3 binbaşı, 8 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay, 25 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu belirtildi.

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi.

Bu yöntem yoluyla 13 Ekim 2020 ve 19 Ocak 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilen 3 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 618'i muvazzaf 652 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İdari yönden değerlendirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 2 bin 432 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 623 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelenmesine devam ediliyor.