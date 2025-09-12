İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle düzenlen, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın annesi ve babası ile diğer 8 şüphelinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan saldırgan E.B. de taburcu edilerek adliyeye götürüldü.

Adliyede savcılığa çıkarılan saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç'nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı.