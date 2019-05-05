İzmir'de teravih namazı vakti saat kaçta? 5 Mayıs İzmir yatsı namazı vakti ne zaman? soruları araştırılıyor. Bu akşam önce yatsı namazı ardından da teravih namazı kılınacak. Gece ise imsak saatinde sahura kalkılacak ve 2019 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre 5 Mayıs İzmir teravih ve yatsı namazı saati haberimizde.

İZMİR TERAVİH - YATSI NAMAZI SAATİ 5 MAYIS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İzmir'de saat 21.41'de kılınacak yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Mayıs 2019 Pazar 04:29 06:04 13:13 17:02 20:13 21:41 06 Mayıs 2019 Pazartesi 04:28 06:03 13:13 17:02 20:14 21:42 07 Mayıs 2019 Salı 04:26 06:01 13:13 17:02 20:15 21:43 08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:25 06:00 13:13 17:02 20:16 21:45 09 Mayıs 2019 Perşembe 04:23 05:59 13:13 17:03 20:17 21:46 10 Mayıs 2019 Cuma 04:22 05:58 13:13 17:03 20:17 21:47 11 Mayıs 2019 Cumartesi 04:20 05:57 13:13 17:03 20:18 21:49

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!

AYET

Öyleyse yakınlarınıza, muhtaçlara ve yolculara haklarını verin; bu, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için en doğrusudur: çünkü, mutluluğa erecekler onlardır! Rum, 38

HADİS

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. Tirmizi