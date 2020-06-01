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HaberlerGündemİzmir yeni normali böyle karşıladı! Sokaklar göle döndü, işyerlerini su bastı
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Yeni Normal'in ilk günü İzmir'e sağanak şoku! Sokaklar göle döndü, işyerlerini su bastı

İzmir, 'Yeni Normal'in ilk gününü sağanakla karşıladı. Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Aniden bastıran sağanakla birçok yerde sokak ve caddeler göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Norma sürecinin ilk gününde dükkanlarını açan esnaflardan bazıları işyerlerindeki suyu boşaltmaya çalışırken, bazıları da işyerlerine su girmemesi için yoğun bir mücadele verdi

izmer'de sağanak etkili oldu
İHA

İzmir'de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda araç ise, su birikintileri nedeniyle yollarda kaldı. Etkili olan yağış nedeniyle belediye ekipleri yoğun bir mücadele vererek suları tahliye etmeye çalıştı.

Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber dükkanlarını açan esnaflar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Esnaflar, iş yerlerine su girmemesi için yoğun bir mücadele verdi. Bazı iş yerlerini ise su bastı. Esnaflar, her yağmurda aynı sıkıntının yaşandığını dile getirerek, acilen çözüm istedi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve çevrelerinde su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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