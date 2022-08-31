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İzmir’de 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü

İzmir'de sabah saatlerinde 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Binada kimsenin kalmadığı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

İzmir’de 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Metruk binada çökme meydana geldi
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Binada kimsenin kalmadığı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 05.10 sıralarnda Güneş Mahallesi 826 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Gürültüye uyanan çevre sakinleri, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis geniş güvenlik önlemi alırken, 110 AKS ekipleri kontrollü bir şekilde inceleme gerçekleşirdi. Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Binanın tekrar çökme ihtimaline karşı ekipler çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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