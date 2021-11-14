İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta, kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler ile Gökhan A. (36) ve Ercan Ç. (20) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan A. ve Ercan Ç. bıçakla yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna 5 bıçak darbesi alan Gökhan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ercan Ç'nin ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.